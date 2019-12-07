Nusret Gökçe, Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu

Tuzlama (saltbae) hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, dünyaca ünlü iki dövüşçü Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu.

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Restoran zincirlerini Türkiye'den sonra dünyanın dört bir yanında genişletmeye devam eden Nusret Gökçe, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen GFC 20 MMA'ya katıldı.

Sosyal medyada yemek şovları kadar fit vücuduyla da dikkat çeken Nusret Gökçe etkinlikte RT Sport muhaberinin 'Şu an kiminle dövüşürsünüz?' sorusuna, "Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov olabilir" cevabını verdi. 

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36 yaşındaki fenomen "Normalde kasabım ancak biliyorsunuz ki spora da oldukça meraklıyım. Her sabah erken uyanıyorum ve ilk iş spor yapıyorum. Ardından tüm gün çalışıyorum. Bir sporcu için egzersiz kadar beslenme de çok önemli. Conor McGregor ya da Khabib Nurmagomedov ile dövüşebilirim. Herkesle dövüşebilirim. Ben hazırım. Onlara çok saygı duyuyorum. Bir gün olur da davet edilirsem, dövüşe hazırım."

İngiliz basını, Nusret Gökçe'nin bu meydan okumasının yakın gelecekte yaşanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

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