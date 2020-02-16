O Ses Türkiye birincisi kim oldu? 2020 O Ses Türkiye birincisinin ödülü ne?

O Ses Türkiye'de dün gece final heyecanı yaşandı. Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı, Hadise'nin takımından ise Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, şampiyonluk için sahneye çıktı.

2 İSİM FİNALE KALDI



O Ses Türkiye'de yarışmacıların performanslarının ardından en çok oy alan Uygar Erdoğan finale çıkan ilk isim oldu. Uygar ile birlikte finalde yarışacak ikinci isim ise Alkan Dalgakıran olarak belirlendi.

2020 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Uygar ile Alkan, 2020 O Ses Türkiye şampiyonu olmak için son kez sahneye çıktılar ve şarkılarını söylediler. Performansların ardından yapılan SMS oylamasında en fazla oyu alan Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye birincisi oldu.



2020 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİNİN ÖDÜLÜ NE?



O Ses Türkiye 2020 birincisi olan Alkan Dalgakıran aynı zamanda otomobil ödülünü de kazan isim oldu.

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?



Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. Trafik adında bir müzik grubuna üye olan 25 yaşındaki Dalgakıran O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımında yarıştı. Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı. Alkan Dalgakıran, 14 Şubat akşamı sergilediği performans sonrasında finalist olan isimler arasında yer aldı.