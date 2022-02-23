O Ses Türkiye eski yarışmacısı Talha Burak Karayılan'a silahlı saldırı

İstanbul’da geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, Beyoğlu Okmeydanı’nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı. O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Karayılan’a kurşun yağdırdı.



Talha Burak Karayılan

SÜRÜNEREK DÜKKANA GİRİP YARDIM BEKLEDİ



Kurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan Karayılan sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi. Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



POLİS KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİĞİ SALDIRGANLARIN PEŞİNDE



Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.