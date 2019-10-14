3.5 yıldır aşk yaşayan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin'in ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. İkiliye yakın kaynaklar ünlü çiftin i iş yoğunluğu yüzünden ilişkilerini bitirdiğini söyledi. İkili birbirlerini Instagram'dan takip etmeye devam etse de Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç ile birlikte göründükleri tüm fotoğrafları silmesi iddiaları güçlendirdi.
Yağmur Tanrısevsin geçtiğimiz günlerde anne-baba olan Eser-Berfu Yenenler çiftini de ziyarete gitmemişti. Oğuzhan Koç'un hastaneye Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ile gitmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Ünlü çift iddialara rağmen sessizliğini koruyor.