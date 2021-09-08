Olivia Munn ilk çocuğuna hamile

Ünlü oyuncu Olivia Munn ve komedyen sevgilisi John Mulaney, bebek heyecanı yaşıyor. 39 yaşındaki komedyen, katıldığı Late Night with Seth Meyers adlı TV programında, 41 yaşındaki Munn ile ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.



Mulaney, “Eylülde rehabilitasyona girdim, ekimde çıktım, eski eşimle (Anna Marie Tendler) oturduğumuz evden taşındım. Sonra ilkbaharda Los Angeles’a gittim, Olivia adında harika bir kadınla tanıştım ve ilişkiye başladım” diye sürdürdüğü konuşmasında, “Şimdi bir bebeğimiz olacak” ifadesini kullandı.



KAMERALARDAN UZAK DURUYORLAR

John Mulaney ve Anna Marie Tendler, yedi yıllık evliliğin ardından Mayıs 2021’de ayrıldıklarını duyurdu. Bu haberden kısa süre sonra Olivia Munn ve John Mulaney’in ilişki yaşamaya başladığı öğrenildi. Çift, bugüne dek ilişkilerini hep kameralardan uzakta yaşadı.