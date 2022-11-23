Online bilet platformu, sanatseverleri 1 TL’ye konser ve tiyatrolarda buluşturuyor

Kış aylarının kendini hissettirmesiyle birlikte bahar havasının tadını çıkarmak isteyenler soluğu etkinliklerde alıyor. Online bilet platformu bubilet.com.tr ise yeni kampanyasıyla Türkiye’nin dört bir köşesinden sanatseverleri konser, tiyatro, festival gibi etkinliklerde buluşturuyor. Platform, 21-25 Kasım tarihlerinde geçerli Süper Cuma başlıklı kampanyayla birlikte tüketicilere 1 TL’ye yüzlerce etkinliğe katılma fırsatı sunuyor. Bir alana bir bedava bilet avantajı da oluşturan online bilet platformu, kampanyaya dahil olan etkinlikleri saat başı yeniliyor.

Her ay belirli dönemlerde kampanya düzenleyerek başta öğrenciler olmak üzere herkesin uygun fiyatlarla hem eğlenmesine hem de sosyalleşmesine kapı araladıklarını aktaran bubilet.com.tr Pazarlama Müdürü Yusuf Baziki ise kampanyaya dair detayları şu sözlerle paylaştı:

“Pandemide konser, tiyatro, festival gibi etkinlikler yalnızca bir hayalken, mevcut koşullarda da bu etkinliklere katılmak oldukça maliyetli. Bu yüzden tüketici memnuniyeti ilkesiyle büyüyen online bilet platformu bubilet.com.tr olarak düzenlediğimiz kampanyalarla her yaş grubundan insanların uygun fiyatlarla bilet alarak dilediği etkinliğe katılmasını sağlıyoruz. 21-25 Kasım tarihlerinde geçerli Süper Cuma kampanyamızda da yediden yetmişe tüm sanatseverleri birbirinden keyifli aktivitelerde buluşturuyoruz.”

DİJİTAL BİLETLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İNŞA EDİYORLAR



Kampanya kapsamında birçok ünlü müzisyenin konserine gitme fırsatı sunduklarını söyleyen bubilet.com.tr Pazarlama Müdürü Yusuf Baziki, “Dileyen herkes Evgeny Grinko'dan Cem Adrian’a, Ayna’dan Melike Şahin’e ve Sefo’ya kadar birçok müzisyenin konserine yalnızca 1 TL ödeyerek katılabiliyor. Bunun yanı sıra birbirinden değerli oyuncuların tiyatro oyunlarını da izleyebiliyor. Avantajlarımız bununla da sınırlı kalmıyor. Bilet alan herkes dijital biletlerle sıra beklemeden, bilet çıktısı almadan, sadece kare kod okutarak etkinliklere kolayca giriş yapabiliyor. Bu sayede yalnızca tüketicilerin aktiviteye katılmalarını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kağıt bilet yerine dijital bilet sistemini uygulayarak çevreye duyarlı yaklaşım sergiliyoruz. Hep birlikte hem eğlenmeye hem de sürdürülebilir gelecek yaratmaya evet diyen herkesi kampanya dönemleri hakkında ek bilgi edinmeleri için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyoruz” dedi.