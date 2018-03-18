Oscar Akademisi’nin başkanı hakkında taciz iddiası

Hollywood’u sarsan taciz suçlamalarına bir yenisi eklendi. Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin 75 yaşındaki başkanı John Bailey hakkında cinsel taciz soruşturması açıldığı öğrenildi.



ABD’de The Hollywood Reporter ve Variety adlı yayınların haberlerine göre Bailey hakkında üç farklı cinsel taciz iddiasının ortaya atılmasının ardından Akademi soruşturma başlattı.



Akademi bünyesinde David Rubin başkanlığındaki komitenin cinsel taciz iddialarını araştırmaya başladığı belirtildi. Akademi’den yapılan açıklamada, tüm iddiaların gizlilik içinde ele alındığı, inceleme tamamlanıncaya kadar yorumda bulunulmayacağı duyuruldu.





HOLLYWOOD SARSILMAYA DEVAM EDİYOR

Aralarında Angelina Jolie, Asia Argento ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimlerin yer aldığı oyuncular yapımcı Harvey Weinstein'ı cinsel tacizle suçlamış, skandalın ardından Akademi Weinstein'i üyelikten azletmişti. Geçen yıl En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını alan Casey Affleck de tacizle suçlanmış, suçlamalar nedeniyle bu yıl ödül vermek üzere törene katılmamıştı. Hollywood'taki cinsel taciz iddialarında adı geçen isimler arasında Bill Cosby, Roman Polanski, Steven Seagal bulunuyor.