Oyuncu Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu (Aslıhan Gürbüz kimdir?)

Masumlar Apartmanı dizisi 2. sezonuyla TRT 1'de ekrana gelmeye devam ediyor.

Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakteri ile büyük beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu.



Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak.

Aslıhan Gürbüz'ün Masumlar Apartmanı'na katıldığını dizinin yapımcısı OGM Pictures, sosyal medya hesabından açıkladı.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?



Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. 5 yaşında babasının işinden dolayı ailesiyle Bursa'ya taşınan oyuncu, Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu.

Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.



2009 yılında ekranlarda yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.

Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırdı.

Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Aslıhan Gürbüz 2014'te boşandı.