25.08.2021 - 16:42
Kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan oyuncu Ayça Erturan, corona virüs delta varyantına yakalandı.
BEBEĞİN DURUMU İYİ
Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.
"SEMPTOMLARI AZALTIYOR "
Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde 100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor " dedi.
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