Oyuncu Ayça Erturan corona virüs delta varyantına yakalandı

İlk bebeğine hamile olan oyuncu Ayça Erturan corona virüs delta varyantına yakalandığını duyurdu.

25.08.2021 - 16:42

Oyuncu Ayça Erturan corona virüs delta varyantına yakalandı

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Kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan oyuncu Ayça Erturan, corona virüs delta varyantına yakalandı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.

"SEMPTOMLARI AZALTIYOR "

Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde 100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor " dedi.

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