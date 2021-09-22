Oyuncu Uğur Arda Aydın, cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İBB Şehir Tiyatroları’nda meslektaşları Mana Alkoy’a 9 yıl önce, Nazife Aksoy’a ise 2 yıl önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Uğur Arda Aydın ile müştekiler Mana Alkoy ve Nazife Aksoy katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

“İŞİMİ KAYBETME KORKUSUYLA ŞİKAYETÇİ OLMADIM”



Mahkemede mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Mana Alkoy, halen Şehir Tiyatrolarında çalıştığını belirterek, “Büyük bir baskı altında bulunuyorum. Uzun bir süre işimi kaybetme korkusuyla şikayetçi olmadım. Bu nedenle, açılan davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi yönünde mütalaayı kabul etmiyorum” dedi.

"HİÇBİR KADIN BU SIKINTILARI GÖZE ALARAK BURAYA GELMEK İSTEMEZ"

Nazife Aksoy ise "Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez. Bizim de ailemiz var. Ne yaşadığımı ben biliyorum ve bu hiç kolay değil. Bana bunu yaşatan da ne yaşattığını çok iyi biliyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Uğur Ayda Aydın ise savunmasında "Müşteki Alkoy, bu olaydan sonra ailemle aynı birimde çalışmış, onlarla görüşmeye devam etmiştir. Bu hareketini nasıl açıklıyor? Madem iddia ettiği şekilde bir olay olmuş, bununla ilgili pek çok yetkili birim varken neden bunların hiçbirine bildirimde bulunmamış? Bunun temel sebebi şudur: 2019 yılında genel sanat yönetmeni olarak benim adım geçti. Sanat yönetmeni olsaydım müşteki Alkoy işini kaybedeceğini düşündü. Bu yüzden böyle bir suçlamada bulundu" diye konuştu.



Müşteki Aksoy ile şikayetçi olduğu olaydan sonra pek çok oyunda birlikte oynadıklarını savunan Aydın, "Aksoy, oyuna gelmediği için tutulan raporları etkisiz hale getirmek amacıyla hakkımda bu şikayeti yapmıştı. Bir oyuna gelmemenin kurumdaki yaptırımı tiyatrodan atılmaktır. 20 yıldır tiyatrodayım, sayısız oyunda oynadım, yönetmenlik yaptım. Şimdiye kadar hiç kimseye isteği dışında dokunmuşluğum yok. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Davayı karara bağlayan mahkeme, Aydın'ı müşteki Nazife Aksoy'a karşı "cinsel saldırı" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yargılama süresindeki davranışları ve fail üzerindeki etkilerini dikkate alarak cezayı 2 yıl 6 aya indirdi.



Mahkeme, Mana Alkoy'un şikayetinin süresinden sonra yapılmış olması nedeniyle sanığın bu müştekiye yönelik "cinsel saldırı" davasının düşürülmesine hükmetti.



KADIN GAZETECİYE TEKME ATTI

Karar sonrası duruşma salonundan hızla çıkan sanık Aydın, kendisini görüntüleyen bir kadın gazeteciye tekme ve omuz atarak adliyeden ayrıldı.



Mana Alkoy ile Nazife Aksoy ise duruşma sonrası adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.

“3 YILDIR VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ KAZANMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”



Duruşma sonrası kendilerine destek vermek için gelen kadınlar ve avukatlarıyla adliye önünde açıklama yapan Alkoy ve Aksoy, mutlu olduklarını dile getirdi.



Mana Alkoy, kendisinin 2012'de sanık tarafından tacize uğradığını belirterek, 2019'da da Nazife Aksoy'un olayını öğrenince, yalnız olmadığını gördüğünü, sanığın fütursuzca, korkusuzca iş yerinde taciz eylemlerine devam ettiğini anladığını söyledi.



"KADINLAR KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSEDİYOR"



Alkoy, “Nazife Aksoy ile beraber yaklaşık 3 yıldır verdiğimiz mücadeleyi kazanmış olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tacizci profildeki insanların genelde birden fazla mağduru oluyor ama insanlar bu olayın sadece kendisinin başına geldiğini düşünüp yalnız hissediyor ve sesini çıkarmakta zorlanıyor, çoğu zaman da çıkaramıyor” dedi.



"BANA BİR ŞEY OLMAZ DİYEREK TACİZLERİNE DEVAM EDECEKTİ"



Başka kadınların da tacize uğramaması için Nazife Aksoy'dan güç alarak şikayetçi olmaya karar verdiğini dile getiren Alkoy, "Çünkü artık biliyordum ki şikayetçi olmazsak sanık Uğur Arda Aydın 'Nasılsa bana hiçbir şey olmuyor' diyerek tacizlerine devam edecekti. Bundan sonraki süreçte 107 yıllık saygın bir tiyatro kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının, kurumun adını lekeleyen bu kişi hakkında gerekli adımları atacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.



“BU İKİ ŞEREFLİ KADININ YANINDAYIM”



Eşi Nazife Aksoy’a destek için adliyeye gelen oyuncu Bekir Aksoy ise duruşma bitiminde yaptığı açıklamada eşine ve Mana Alkoy'a olan desteğini şu sözlerle ifade etti:



“Bugün Mana ve Nazife'nin günüydü. Bizim avukatlarımız ve yanımızda olan herkesin günüydü. Ben, bu iki şerefli kadının yanındayım, her zaman da yanında olacağım. İnşallah çoğalacaklar ve inşallah bu ayrık otları aramızdan ayrılacaklar” dedi

İBB BAŞKANI'NA SESLENDİ



Oyunculuk mesleğinden 2 senedir uzak olduğunu söyleyen Nazife Aksoy, çalıştığı kurumun sanığa sahip çıktığını, kendileri kabus görürken sanığın tek kişilik bir oyunla İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından ödüllendirilmesini "çok kişilik bir tiyatro ayıbı" olarak değerlendirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, yöneticileri ve İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeninin kendi bünyelerinde yaşanan yüz kızartıcı bir eylem ve davanın uyandırdığı infiale karşı sessiz kaldıklarını belirten Aksoy, kendilerine destek beklemediklerini söyledi.



Aksoy, başka çalışanların da mağdur olmaması için olayı duyurduklarını dile getirdi.

