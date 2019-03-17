İstanbullu Gelin'in başrolü Özcan Deniz, Feyza Aktan Deniz'den boşanacağı öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından Deniz'den sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.
Instagram hesabından eşi Feyza Aktan Deniz ile birlikte fotoğrafını paylaşan Deniz, altına şu notu düştü: "Yeterince açık mı?"
Deniz kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturdu. Bu evlilikten 30 Nisan 2018'de de oğulları Kuzey'i dünyaya geldi.
Özcan Deniz ve Feyza Aktan Deniz boşanıyor mu? (Fotoğraflı yanıt)
Yaşam
Özcan Deniz, eşi Feyza Aktan Deniz ile boşanacaklarını iddialarını yayınladığı fotoğraf karesiyle yalanladı.
İstanbullu Gelin'in başrolü Özcan Deniz, Feyza Aktan Deniz'den boşanacağı öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından Deniz'den sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.