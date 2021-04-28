Özcan Deniz'den suç duyurusu: Çocuğumu göremiyorum

Özcan Deniz üç yaşındaki oğlu Kuzey’i doğum günü kutlaması için kendisiyle birlikte olması gerektiğini fakat oğlundan on gündür haber alamadığını, endişe duyduğunu belirterek Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu.



Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Deniz öğle saatlerinde İstanbul Adalet Saray'ına gitti. Kuzey'in sağlığından endişe ettiğini, kamera kayıtlarına göre oğlunu hiç tanımadığı insanlar tarafından gece geç saatte eve getirildiğini öğrendiğini ve annesi Feyza Aktan'ın hiç ilgilenmediğini öne sürerek oğlundan bir an önce haber almak isteyen Deniz, eski eş hakkında savcılığa başvurdu.



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