Paris Moda Haftası'nda siyahi model eleştirisi

İlk kez çevrimiçi düzenlenen Paris Moda Haftası'nda Dior, siyahi mankenlere yer vermediği için eleştirilerin hedefi oldu.

08.07.2020 - 08:21

Paris Moda Haftası'nda siyahi model eleştirisi

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Moda severlerin merakla beklediği Paris Moda Haftası, corona virüs salgını nedeniyle tarihinde ilk kez sanal ortamda başladı.

ÖZEL FİLMLE TANITIM

Dior, Maria Grazia Chiuri'nin hazırladığı Sonbahar Kış 2020-21 haute couture koleksiyonunu, İtalyan film yapımcısı Matteo Garrone tarafından çekilen özel bir filmle tanıttı.

1,5 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ 

Dior'un tanıtımında siyahi manken bulunmaması ise eleştirilere yol açtı. Dior'un tanıtım videosu sadece birkaç saat içinde 1.5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Dior yeni tasarımlarını Instagram hesabından da tanıtıyor Dior yeni tasarımlarını Instagram hesabından da tanıtıyor

"DERS ÇIKARILMALI"

Moda Haftası'nı açan süper model Naomi Campbell ise yaptığı konuşmada, sektörün Black Lives Matter (Siyahilerin Yaşamı Değerlidir) hareketinden ders çıkarması gerektiğini belirtmişti.

VİDEOLARLA TANITIM

Dijital olarak yayınlanan moda haftasında, her moda evi son kreasyonunu temsil eden video ile platformda yer alıyor.

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