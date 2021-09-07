Paris Saint Germain'den Belmondo'ya veda

Sinemanın efsanelerinde Jean Paul Belmondo'nun hayatını kaybetmesinin ardından kurucuları arasında yer aldığı Paris Saint Germain bir mesaj yayınladı.

07.09.2021 - 08:52 | Son Güncelleme : 07.09.2021 - 08:56

Paris Saint Germain'den Belmondo'ya veda

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Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti.

Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden sinema efsanesi Jean Paul Belmondo, kurucuları arasında yer aldığı Paris Saint Germain tarafından unutulmadı. Fransız ekibi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla usta aktörü andı.

88 yaşında hayatını kaybeden Belmondo'nun fotoğraflarını paylaşan Paris Saint Germain, efsana aktörün sinema tarihi kadar kulüp için de önem taşıdığına dikkat çekti.

Fransız ekibinin sıkı bir taraftarı olarak bilinen Belmondo, Paris Saint Germain'in 1973'teki kuruluş manifestosunda beş kurucu üye arasında yer almıştı.

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