Paris Saint Germain'den Belmondo'ya veda

Hayatını kaybeden sinema efsanesi Jean Paul Belmondo, kurucuları arasında yer aldığı Paris Saint Germain tarafından unutulmadı. Fransız ekibi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla usta aktörü andı.



88 yaşında hayatını kaybeden Belmondo'nun fotoğraflarını paylaşan Paris Saint Germain, efsana aktörün sinema tarihi kadar kulüp için de önem taşıdığına dikkat çekti.



Fransız ekibinin sıkı bir taraftarı olarak bilinen Belmondo, Paris Saint Germain'in 1973'teki kuruluş manifestosunda beş kurucu üye arasında yer almıştı.



C’est avec une immense tristesse que toute la famille du Paris Saint-Germain a appris le décès de Jean-Paul Belmondo ce lundi, à l’âge de 88 ans.



Le Club présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 6, 2021