Pelin Akil corona virüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında, evinin bahçesinde mayoyla kara atladığı videosunu yayınlayan Pelin Akil, o anları "Ya akım, ya zatürre" notuyla paylaşmıştı. Meslektaşı Anıl Altan ile evli olan ikiz çocuk annesi oyuncu, yeni paylaşımıyla sevenlerine kötü haberi verdi.

35 yaşındaki oyuncu, test sonucunu da paylaşarak corona virüse yakalandığını açıkladı.



Akil, hastalığının ikiz kızlarına geçmesinden endişelendiğini belirtti. Ünlü oyuncu, "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR pozitif. Umarım kızçelelerime bir şey olmaz" notunu yazdı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında mayoyla kara atladığı videosunu paylaşan Akil, o anları "Ya akım ya zatürre" notuyla paylaşmış, ardından rahatsızlandığını, "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" sözleriyle duyurmuştu.

Durumu ağırlaşan Akil, hastaneye giderek test verdi. Daha sonra testin sonucu pozitif olduğunu öğrendi.