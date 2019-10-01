Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan’la birlikte dün katıldıkları bir düğün töreninde çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Pek çok beğeni alan fotoğrafın altına gelen yorumlardan bazıları ünlü oyuncuyu öfkelendirdi.



Takipçilerinden bazıları “Sizi seviyorum ama inanın eşinizin yanında annesi gibi duruyorsunuz”, “Maşallah çocuk büyümüş”, “Boy farkını kapatmak için bari topuklu yerine spor ayakkabı giyseydiniz” benzeri yorumlar yazdı.



Olumsuz yorumlara karşı sessiz kalmayan Altuğ, takipçilerine şu sözlerle yanıt verdi: “Yapmayın ya o zaman hemen boşanayım ben. Eyvah! Ya sevmezseniz beni? Yuh ya yuh! İçinde sevgi saygı barındıran insanları ararken kendiniz olamamışsınız. Onu ne yapacaksınız peki?”

10 yıldır evli olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin Su adında bir kızı bulunuyor.