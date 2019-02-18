Grammy Ödülleri’nden eli boş dönen ve "Sanırım bu, kaybettiğim 20’nci Grammy adaylığım. Her zaman dahil olmaktan gurur duydum" sözleriyle konuşulan Pink, Ellen DeGeneres konuğu oldu.

'SOSYAL HİZMETLERDE GÖREV ALIRDIM'

Hakkında merak edilenleri anlatan 39 “Şarkıcı olmasaydım, sosyal hizmetlerde görev alabilirdim” dedi.

''HİÇ DE FENA SAYILMAM'

Geceleri uyuyamadığında neler yaptığı sorulan Pink, “Örgü örerim. Bu konuda hiç de fena sayılmam” dedi.



Pink ödül kazanaması da Grammy’den eli boş dönmedi. Pink, kızının kendisi için yaptığı Grammy ödülü fotoğrafının altına, “Teşekkürler çocuklar. En sevdiğim ödül” yorumunu yazdı.