Ponzi’nin son mağduru Burcu Kıratlı oldu

Babil dizisiyle gündemde olan Ponzi Sistemi bir kez daha gerçek oldu. Sanat, iş ve spor dünyasından birçok ismi, Ponzi Zinciri adlı sistem ile dolandıran Mine Ö'nün kurbanlarından biri de Burcu Kıratlı çıktı. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Kıratlı, kendisini Mine M. olarak tanıtan Mine Ö. tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. 30 yaşındaki oyuncu yaklaşık yarım milyon TL dolandırıldığını belirtti.

SEMİH ERDEN DE MAĞDUR



Ponzi'ye 1.3 milyon dolar kaptıran basketbolcu Semih Erden de geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurmuştu. Mine Öz'nün "Aylık kar faizi vereceğim" diyerek para aldığı magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismin de ileriki günlerde dava açması bekleniyor.



PONZİ SİSTEMİ NEDİR?



Peki ama 2 haftadır Babil dizisinde Halit Ergenç’in canlandırıdığı ekonomi profesörü İrfan’ın öğrencilerine anlattığı hatta hayata geçirdiği Ponzi Sistemi nedir? İlk kez Charles Ponzi tarafından 1910 yılında uygulanan hileli bir yatırım şekli olan Ponzi sistemi ya da diğer adıyla ‘Saadet Zinciri’ sisteme dahil edilen insanların kendi yatırımlarıyla veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı 23 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi aldı ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yaptı. İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı.

2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Kıratlı son olarak Aşk ve Mavi dizisinde, Mavi karakterine hayat verdi.