Prens Andrew: Philip’in ölümü Kraliçe’nin hayatında büyük bir boşluk bıraktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip’in ikinci oğlu Prens Andrew, Prens Philip’in ölümünün Kraliçe Elizabeth’in hayatında ‘büyük bir boşluk’ bıraktığını ifade etti.

DHA 11.04.2021 - 17:08

Prens Andrew: Philip’in ölümü Kraliçe’nin hayatında büyük bir boşluk bıraktı

İlişkili Haberler

Prens Philip’in doğum belgesi yaklaşık bir asır sonra ortaya çıktı

Prens Philip’in doğum belgesi yaklaşık bir asır sonra ortaya çıktı

Prens Philip'in cenaze töreni için tarih belli oldu

Prens Philip'in cenaze töreni için tarih belli oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 9 Nisan’da 99 yaşındayken hayatını kaybetti. Elizabeth-Philip çiftinin ikinci oğulları Prens Andrew, Prens Philip’in ölümünün Kraliçe Elizabeth’in hayatında ‘büyük bir boşluk’ bıraktığını söyledi. Prens Andrew, "İngiltere halkı büyükbabasını kaybetti ve Kraliyet Ailesi, vefatın ardından büyük bir kayıp hissediyor" dedi. Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip, 73 yıldır evliydi.

CENAZE TÖRENİ 17 NİSAN’DA DÜZENLENECEK

Kraliyet Ailesi’nden yapılan açıklamada, Prens Philip’in cenaze töreninin 17 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 15.00’te yapılacağı belirtildi. Törenin, Covid-19 tedbirleri kapsamında 30 kişiyle sınırlı tutulacağı ve Philip’in yaşamını yitirdiği Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde düzenleneceği ifade edildi.

PRENS PHİLİP'İN HAYAT HİKAYESİ

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...