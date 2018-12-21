Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil ağabeyinin son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.



Yeşim Erbil, dün sosyal medyadan, “Abim yoğun bakımda hala ancak solunum cihazından ayrıldı. Boğazındaki aparat kapalı tutuluyor ve o güzel sesini duyuyoruz, bizimle çok net konuşuyor” diyerek ünlü şovmenin durumunun iyiye gittiğini duyurmuştu.



Söylemezsem Olmaz adlı TV programına telefonla bağlanan Yeşim Erbil, “Solunum cihazından ayrıldı, zamanla toparlanacak. Sevdiği şeyleri ufak ufak da olsa yiyip içiyor. Mantı ve dolma yedi. Mehmet Ali Erbil yaşama tutunuyor dualarınız sayesinde” dedi.



Yeşim Erbil ayrıca, "Temel yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok güzel bir şey. On günlük zaman zarfında da küçük küçük konuşuyordu. Sezin'i, Muhsine'yi çağırıyor, hemşire hanımı çağırıyor. Çok net sohbet tarzında değil konuşması ama şimdi birazcık daha uzun konuşuyor. 65 günlük bir süreçten geçtiği için doğal olarak enerjisi çok fazla yok, hemen yoruluyor” dedi.



Erbil, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Yaşama tutundu artık. Daha önce hayati tehlikesi vardı ancak artık yok diyebilirim. İki aylık bu çok zorlu süreçte neler olduğunu tam olarak hatırlamıyor doğal olarak. Bu bence iyi bir şey” demişti.