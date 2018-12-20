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Ünlü oyuncu Rachel McAdams, Girls Girls Girls Magazine adlı derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Derginin kurucusu Claire Rothstein'in çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan 40 yaşındaki oyuncu, fotoğrafıyla sosyal medyaya damgasını vurdu. McAdams, göğüslerine süt pompası takılı fotoğrafının altında Claire Rothstein’in açıklamasını paylaştı.

Rothstein, fotoğraf çekiminin ünlü oyuncunun doğum yapmasından altı ay sonra yapıldığını ve hala emziren bir anne olduğunu söyleyerek süt pompası fikrinin de oyuncuya ait olduğunu anlattı. Emzirmenin dünyanın en normal şeyi olduğunu söyleyen dergi kurucusu, “Emzirirken ya da süt pompalanırkenki kadar mükemmel başka bir şeye hiç bakmadım” dedi.