Ralph Lauren'den sağlık çalışanlarına ücretsiz kahve ve yiyecek

Amerikan moda devi, corona virüse karşı mücadeleye katkı vermeye devam ediyor. 10 milyon dolar bağışlayarak lüks şirketler arasında şu ana kadarki en büyük yardımlardan birine imza atan Ralph Lauren, sağlık çalışanları için ücretsiz kahve hizmeti başlattı. Sağlıkçılar için maske ve izolasyon önlüğü üreten moda devi, New York City'deki sağlık profesyonellerine Ralph'in kahve kamyonunu gönderdi.

2014'te yiyecek sektörüne giriş yapan Ralph Lauren, Ralph's Coffee markasıyla New York, Hong Kong, Tokyo ve Kyoto şehirlerinde hizmet veriyor.

"HİZMETLERİNE ŞÜKRAN DUYUYORUZ"



Ralph Lauren'den yapılan açıklamada; "New York küresel salgından büyük ölçüde etkilenen bir şehir. Ralph'in kahve arabası, New York metro bölgesindeki La Colombe Coffee tarafından bağışlanan ücretsiz kahveyi ve pişmiş ürünleri servis ediyor. Bu ayın başlarında, Ralph'in Kahve arabası New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'ndeki cephe çalışanlarını ziyaret etti. New York metro bölgesinde ek hastanelere hizmet veriyoruz. Bu küçük hareketle yerel sağlık çalışanlarımızın yorulmak bilmeyen hizmetini derin bir şükranla kabul ediyoruz" denildi.



Amerikan yaşam tarzı markası, daha önce sağlık çalışanları için 250 bin maske ve 25 bin izolasyon önlüğü üretimine başladığını duyurmuştu.



TASARIMCILARA DESTEK



Buna ek olarak firma, ekonomik gerilemeden etkilenen moda tasarımcılarına yardımcı olmak için CFDA / Vogue Moda Fonu'na açıklanmayan bir miktar hediye etti.