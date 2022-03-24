Rasim Öztekin’in adı yaşadığı sokağa verildi

Sanatçı Rasim Öztekin, geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

62 yaşında hayatını kaybeden sanatçının adı, uzun yıllar yaşadığı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi.

Öztekin’in eşi Esra Öztekin, bu durum üzerine çok gurur duyduğunu söyleyerek sokağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

İSMİ YILLARCA YAŞADIĞI SOKAKTA

Öztekin “Hem çok mutlu oldum hem çok duygulandım. Sevdiğim adamın ismi Ayvalık Cunda’ya ilk gittiğinde yıllarca yaşadığı sokağa verildi. Artık, onun ismi Cunda’da Rasim Öztekin Sokağı’nda yaşayacak. Bu güzel düşünce ve girişimleri için Cunda Adası ve Ayvalık sakinlerine ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederim” dedi.



RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?



Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.



Oyuncu Pelin Öztekin'in de babası olan usta isim, İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu.



Sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile Nöbetçi Tiyatro’da çalışmalarla edindi.

Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel olarak tiyatro sanatçılığına başladı.



2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.



20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.



