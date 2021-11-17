Reynmen Ece Erken’e 5 bin lira tazminat ödeyecek

Ezan paylaşımı nedeniyle eleştirilen Reynmen, kendisini eleştiren Ece Erken'e sosyal medya hesabından "Bitmek bilmedi karalamalarınız, leşsiniz, ucuzsunuz’’ şeklinde yazılı bir paylaşımda bulunmuş, ardından yaptığı açıklamada "İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda. Doktor Ahmet Arif Aslan da beni dinden çıkarmış tövbe etmem lazımmış. Tövbe’’ demişti.



Açıklama üzerine Ece Erken, avukatı Gökçe Sobay aracılığıyla mahkemeye başvurarak tazminat davası açmıştı.



5 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında davacı Ece Erken’in avukatı Gökçe Sobay ile davalı Reynmen’in avukatı Alaaddin Serhan Yaman hazır bulundu.



Duruşmada Ece Erken’in avukatı, "Müvekkilimin şikayeti üzerine açılan ceza yargılamasında davalı Reynmen hakaret suçu nedeniyle yargılanmış ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Toplanacak başka bir delil kalmadığından davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz’’ diye konuştu.



Reynmen’in avukatı ise beyanında davanın reddini talep etti.

Mahkeme, Reynmen’in Erken’e 5 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.