Rihanna ve küçük arkadaşı gezmede

Geçtiğimiz günlerde milyarderler listesine giren Rihanna, önceki akşam çıktığı gece gezmesinde yanında küçük bir kız çocuğuyla birlikte görüntülendi.

21.08.2021 - 13:55

Rihanna ve küçük arkadaşı gezmede

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33 yaşındaki Rihanna, önceki akşam yanında saçları örgülü küçük bir kız çocuğuyla birlikte Santa Monica'da görüntülendi. Ünlü bir restorana giren Rihanna, o gece için beyaz bir mini elbise giydi.

ELİNİ BIRAKMADI

Küçük çocuğun elini hiç bırakmayan Rihanna, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek yoluna devam etti.

Uzun süredir albüm yapmayan, bunun yerine iç çamaşırı ve plaj giyimi içeren moda markasına yoğunlaşan Rihanna, bu alanda da başarısını ispat etti. Forbes dergisinin duyurduğuna göre Rihanna, 1.7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübünde yer aldı.

1 MİLYAR DOLARLIK DEĞERE ULAŞTI

Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Barbados doğumlu şarkıcı, Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi. Müzik çalışmalarını geri plana itip moda alanına yönelen Rihanna'nın iç çamaşırı markasının bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık değere ulaştığı açıklanmıştı.

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