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Rıza Çalımbay’la 34 yıl önce evlendiği çocukluk aşkı Leyla Çalımbay evliliklerini sonlandırdı. Yakın çevresine Rıza Çalımbay’ı her zaman sevdiğini ve sevmeye de devam edeceğini söyleyen Leyla Çalımbay’a göre evliliğin sonunu getiren, eşinin futbol aşkı oldu.



Leyla Çalımbay, “Futbol camiası çok zor bir camia. Eşim ve çocuklarımla hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama Rıza işini çok seviyor. Ne yaz tatili, ne gezmeler ne de kısa süren mutluluklarımız oldu. Eşim için varsa yoksa futbol. İşine inanılmaz aşık. Ben de onun daha fazla rahat etmesi için boşanma kararı aldım" ifadelerini kullandı.



Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Kısa süre önce eşiyle bir konuşma yapan Leyla Çalımbay, “Ne mal ne mülk ne de para istiyorum. Sadece boşanmak ve hayatımın geri kalan bölümünü çocuklarım ve torunlarımla doyasıya yaşamak istiyorum” dedi. Leyla Çalımbay ayrılık sonrası ise “Özgürlük benim için en büyük hazine” yorumunu yaptı.