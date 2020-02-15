Robert De Niro ve Grace Hightower velayet konusunda anlaştı

Yılın en romantik günü 14 Şubat'ta ünlü aktör Robert De Niro (76) ve eski eşi Grace Hightower (64), sekiz yaşındaki kızları Helen Grace De Niro'nun velayeti için içeriği açıklanmayan bir ebeveynlik anlaşması imzaladı.

De Niro, dün Manhattan Yüksek Mahkemesi’nden ayrılırken “harika hissettiğini" söyledi.



Hakim Matthew Cooper’ın söylediğinde göre yapılan anlaşma eski eşlerin tüm ebeveynlik problemlerini çözüyor.



Eski eşi Hightower’ın avukatının mahkemede, “Adam bir milyar dolar değerinde” diye bağırması tansiyonları yükseltti. Ancak duruşma sonunda 31 sayfalık velayet anlaşması imzalandı.

Anlaşma sonrası Hightower açıklamada bulunmadı. Duruşmada çocuk hakları alanında çalışan avukat Pamela Sloane da hazır bulundu.



Çiftin 21 yaşında Elliot De Niro adında da bir oğlu bulunuyor.

BOŞANMA DAVASI SÜRÜYOR

Robert de Niro ile iki kez evlendiği eski eşi Grace Hightower'ın boşanma süreci sorunlu geçiyor. Grace Hightower, usta oyuncudan boşanmak için servetinin yarısını istiyor. 2004 yılında ikinci kez evlenirken yapılan evlilik sözleşmesine göre ise Hightower’a boşanma halinde 6 milyon dolarlık bir daire, 500 bin dolar nakit ve 1 milyon dolar nafaka verilmesini öngörüyordu. Ancak Hightower evlilik dönemindeki zenginleşme göz önünde bulundurulduğunda 500 milyon dolarlık (2.9 milyar TL) servetin yarısını talep ediyor.