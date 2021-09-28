Roccisano Kardeşler danışmanlıktan günde 40 bin dolar kazanıyor

Avustralyalı kardeşler Bianca (36) ve Bridgett Roccisano (30), sütyensiz giyilen kıyafetlerin içine yapıştırılabilir ve memeyi kaldırma etkisi yapan bantlar ürettiler. Ürün çok ses getirdi. Girişimleri sayesinden milyoner olan kardeşler, pandemide eve kapanınca sosyal medyadan ticaret tüyoları paylaşmaya başladılar.

MARKA DEĞERİ İÇİN 20 MİLYON DOLAR BEKLENTİSİ



Tüyoları işe yaradıkça talep arttı. Artık iki kardeş danışmanlık hizmetlerinden günde 40 bin dolar kazanıyor. Markalarının 2023’te 20 milyon dolar değerine ulaşması bekleniyor.

İki kardeşe göre pandemide telefonun ön kamerasından görünen dekolteli paylaşımlar arttığı için ürünlerine ilgi de büyüdü.

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