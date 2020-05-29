Romee Strijd anne oluyor

10 yıldan uzun süredir Laurens van Leeuwen ile birlikte olan Romee Strijd, anneliğe uzanan yolculuğunun zorluklarla geldiğini söyledi.

POLİKİSTİK OVER TEŞHİSİ KONDU





24 yaşındaki model, kendisine 2 yıl önce polikistik over sendromu teşhisi konduğunu ve çocuk sahibi olmanın daha zor olacağının söylendiğini aktardı. Strijd, "Teşhis sonrası dünyam çöktü, çünkü en büyük hayalim her zaman Laurens ile bir aile kurmaktı" dedi.

"HAYATIMDA DEĞİŞİKLİKLER YAPTIM"



Hayatında bazı değişiklikler yaptığını açıklayan Romee Strijd "Amsterdam'da ailemin yanında olmak, yüksek yoğunluklu aktiviteden kurtulmak, diyetimi kısıtlamamak ve doğal takviyeleri denemek gibi bazı yaşam tarzı değişikliklerinden sonra hamile kaldım" dedi.