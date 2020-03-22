Saadet Işıl Aksoy'dan bebekli ilk paylaşım

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy 22 Şubat'ta dünyaya getirdiği ve Marisa Gülcan adını verdiği kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı.



ABD’de yaşayan ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, 22 Şubat'ta dünyaya getirdiği kızıyla ilk fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Aksoy, Marisa Gülcan adını verdiği bebeğiyle fotoğrafının altına “İhtiyacımız olan tek şey aşk... Ve biraz tuvalet kağıtları, el temizleyicileri, bebek bezi ve mendil” yazarak, corona virüs hakkında uyarıda bulundu.



36 yaşındaki oyuncu annelik haberini bebeğinin sadece ayaklarını gösteren bir görselle 27 Şubat’ta duyurmuştu.



Aralık 2014'te Pamir Kıraner ile evlenen ve ABD'ye taşınan Aksoy, doğum haberini verdiği paylaşımında “Hayat ne kadar harika, sen dünyadasın” notunu yazmıştı.