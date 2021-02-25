Sadakatsiz dizisinin Didem'i Aydan Taş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sadakatsiz dizisine Cemal Hünal'dan sonra Aydan Taş da dahil oldu.

Çok Filim Hareketler Bunlar’ın yıldız oyuncularından biri olan Aydan Taş dizide Didem karakterine hayat verecek.

AYDAN TAŞ KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Aydan Taş, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olarak adını duyurdu. Üniversite hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve Karadeniz Teknik Üniversi’nde tamamladı.

Üniversite yıllarında amatör olarak okul tiyatrolarında oynayan Aydan Taş Organize İşler, Bebeğim, Bir Demet Tiyatro ve Sınıf adlı filmlerde rol alarak oyunculuk tecrübesini artırdı.

Başarılı oyuncu 2005’ten beri BKM Mutfak’ta oynuyor.



Son olarak Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’e Didem rolü ile dahil olan Aydan Taş, sevenleri ile buluşuyor.

FİLMLERİ



Hadi İnşallah (2014 - Kızıl)



Çok Filim Hareketler Bunlar (2009)



Neşeli Hayat (2009)



Organize İşler (2005)

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diziLERİ



Hercai (2019)



Hayat Şarkısı (2016 - Nilay)



Tatlı Küçük Yalancılar (2015 - Deli Kadın)



Karadayı (2014 - Aysel)



Yalan Dünya (2013 - Konuk)



Krem (2012-2013 / Fadik)



Aşağı Yukarı Yemişliler (2011 - Aysun)



Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)



Sınıf (2008)



Bebeğim (2006)



Bir Demet Tiyatro (1995)



TİYATRO OYUNLARI



Eski Çarıklar



Pişti



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