Şahan Gökbakar canlı yayınlarını YouTube'a yükleyenlerden telif istedi

Marmaris'te evi bulunan, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına hem dahil olan hem de süreçle ilgili bilgi veren canlı yayınlar yapan Şahan Gökbakar, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.



40 yaşındaki ünlü komedyen şimdiyse, yangınlar sırasında yaptığı canlı yayınlarla ilgili yeni bir adım attığını açıkladı. Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gökbakar, yayınlarının pek çok YouTube kanalına izinsiz bir şekilde yüklendiğini söyledi. Bunların tamamına telif bildirimi ilettiğini söyleyen Gökbakar, kendi canlı yayınlarını kullanarak para kazanan kanallar da olduğunu ve bunun peşini bırakmayacağını söyledi.

TELİFİ YANGIN MAĞDURLARINA BAĞIŞLAYACAK

Gökbakar, kendi yaptığı canlı yayınların YouTube'a eklenmesinin önüne geçilemeyeceğini, ancak buradan elde edilecek haksız kazançla ilgili hak talebinde bulunabileceğini ifade etti. Konuyla ilgili olarak YouTube ile iletişime geçtiğinden bahseden komedyen, bu sayede bir hayır işi başlatmış olduğunu belirtti.

Gökbakar, canlı yayınlarını YouTube kanalına yükleyen ve bu görüntüler üzerinden para kazanan tüm kanalların gelirini talep edecek. Gökbakar, paylaşımında, "Benim yaptığım Instagram yayınlarını alıp, Youtube üzerinden yayınlayan ve bu şekilde haksız gelir elde eden kişiler ve kanallar artık, elde ettiğiniz gelir cebinize değil, yangın mağdurlarına gidecek. YouTube ile görüşüp bu yanlışı bir hayır işine döndürdük" dedi.