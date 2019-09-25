VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhanesine getirilen özel ekip tarafından yere halı serilip, davullu müzik eşliğinde 'sıra gecesi' eğlencesi düzenlendi.



Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında hasta ve hasta yakınlarının bulunduğu bir ortamda davullu zurnalı eğlence düzenlenmesine tepki yağdı.



Olaya tepki gösteren isimlerden biri de oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar, bolayın videosunu paylaştı ve altına şu mesajı yazdı: “Yapın, yapın… Hatta bence ameliyathanede dj performansı ile İbiza Night party, laboratuvarda moleküler çiğ kofte gunleri, ne bileyim morgda Halloween partisi falan yapın! Hastane orası hastane! İnsanların yakınları evlatları anaları, babaları hasta yatıyor orada… Belki ameliyattan çıktı, belki kemoterapi alıyor, belki kaza geçirdi… Hastane yönetimi icraatın en büyüğünü yapmış ve öğle arasına organize etmiş sıra gecesini… BRAVO YÖNETİM… HELAL OLSUN… HER HASTANEDE KEŞKE ÖĞLEN ARASI SIRA GECESİ OLSA… Hastane yönetiminin akli dengesi yerinde değil onu anladık… Ama kardeşim bir kişi de biz napıyoruz burada demiyor mu yahu? Utanmadan o personeller, hasta yakınlarının yanında göbek atıyor. Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Radyoaktif ilaç sızıntısı falan oldu da hepiniz maruz mu kaldınız? Nasıl bir değer yargınız var? Nasıl bir eğlence anlayışınız var… Siz nasıl insansınız? Adana Şehir Hastanesi Yönetimi ve orada oynayan insancıklar yazıklar olsun hepinize… Vallahi billahi kocaman bir yazıklar olsun!”