Sahte kanser hastası tarafından kandırılan Haluk Levent: Ya benim kalbim?

Kanser hastası olduğunu söyleyerek Haluk Levent ile buluşan genç bir kadının ünlü sanatçıyı kandırdığı anlaşıldı. Levent hayal kırıklığını sosyal medyadan dile getirdi.

04.03.2020 - 13:26

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Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği ile insanlara yardımcı olan sanatçı Haluk Levent, sahte kanser hastası tarafından kandırıldı.

BULUŞUP GİTAR ÇALDI

Levent'in yardımına koştuğu bir kişinin 'kanser hastasıyım' beyanının yalan olduğu ortaya çıktı. Söz konusu genç kadınla buluşan ve gitar çalıp sahilde birlikte çay içen Levent, üzünsütüsü sosyal medya hesabından paylaştı.

BEHZAT Ç. GÖNDERMESİ

Levent, fenomen dizi Behzat Ç. ye göndermede bulunarak: “Behzat amirim için ‘Nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını’ derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?” ifadelerini kullandı.

LEVENT'İN PAYLAŞIMI

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