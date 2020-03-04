Sahte kanser hastası tarafından kandırılan Haluk Levent: Ya benim kalbim?

Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği ile insanlara yardımcı olan sanatçı Haluk Levent, sahte kanser hastası tarafından kandırıldı.

BULUŞUP GİTAR ÇALDI



Levent'in yardımına koştuğu bir kişinin 'kanser hastasıyım' beyanının yalan olduğu ortaya çıktı. Söz konusu genç kadınla buluşan ve gitar çalıp sahilde birlikte çay içen Levent, üzünsütüsü sosyal medya hesabından paylaştı.

BEHZAT Ç. GÖNDERMESİ



Levent, fenomen dizi Behzat Ç. ye göndermede bulunarak: “Behzat amirim için ‘Nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını’ derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?” ifadelerini kullandı.

LEVENT'İN PAYLAŞIMI

Behzat amirim için “nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını” derdim.

Sonuçta o rol icabı..

Ya benim kalbim? — Haluk Levent (@haluklevent) March 4, 2020

HALUK LEVENT:HAYATIN HER TARAFINA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ