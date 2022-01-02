Samsun 220 çeşit yemeğiyle gastronomi turizminde payını artıracak

Tarih boyunca farklı kültürden etkilenen Samsun'da, yöresel lezzetlerin ortaya çıkarılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda keşkek, nokul, haluçka, baklalı sarma, fasulye turşu kavurması, katık sündürmesi, büryan, kağıtta hamsi, karmaç, kıvratma, kocakarı gerdanı, paluze gibi yöresel lezzetlerin tarifleri ve özelliklerinin, hem yazılı hem de görüntülü olarak hazırlanması planlanıyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, "Samsun yemekleri" başlıklı envanter çalışmasında 220 çeşit yemek tespit ettiklerini söyledi.



Çalışma kapsamında kamu ve özel kurumlar, belediyeler, üniversitelerle iş birliği yapacaklarını belirten İpekdal, "Büyük otellerin mutfaklarının yanı sıra kırsal kesimde geleneksel usullerle yapılan yemeklerin videolu çekimleri yapılacak. Samsun yemeklerini bir kültür olarak yaşayacak hale getirmek, hem görüntülü hem de kitap şeklinde insanların istifadesine sunma niyetindeyiz" dedi.



"TURİZMİNE DE KATKI SUNACAK ÖNEMLİ BİR ESERİN HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK"

İpekdal, bu alanda görevlendirilen personelin arazide görev yapacağını, yemek derlemelerini ortaya koyacağını anlatarak, "Gastronomisiyle ön plana çıkmış bazı köy ve ilçelerimizde derleme çalışmaları, o derleme esnasında alınan görüntülerle ortaya çıkacak sonuçlar yayımlanacak. Şehrimizin turizmine de katkı sunacak önemli bir eserin ön hazırlıklarına başladık" diye konuştu.



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