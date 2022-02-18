Samuel Eto'o'nun babalık davası sonuçlandı

Samuel Eto'o'nun babalık davası ysonuçlandı. İspanya Mahkemesi, 22 yaşındaki Erika Do Rosario Nieves'in biyolojik babasının Eto'o olduğuna hükmetti.



Samuel Eto'o, aleyhine sunulan delillere katılmadığını belirterek suçlamaları reddetti.



Anne, hamilelik sırasında Eto'o ile iletişim kurmaya çalıştığını ancak Eto'o'nun telefonlarına veya e-postalarına cevap vermediğini ifade etti.



Süreci yürütmek için genç kadın, Eto'o mahkemenin şartlarını hiçbir zaman karşılamamasına rağmen, yargıcın iddiayı kabul etmesini sağlayan ifadesini destekleyen biyolojik kanıtlar sağladı.

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