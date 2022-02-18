Samuel Eto'o'nun babalık davası sonuçlandı

Mahkeme eski yıldız futbolcu Samuel Eto'o'yu 22 yaşındaki İspanyol bir kadın olan Erika Do Rosario Nieves'in resmi babası olarak ilan etti.

Haberler 18.02.2022 - 11:30 | Son Güncelleme : 18.02.2022 - 11:31

Samuel Eto'o'nun babalık davası sonuçlandı

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Samuel Eto'o'nun babalık davası ysonuçlandı. İspanya Mahkemesi, 22 yaşındaki Erika Do Rosario Nieves'in biyolojik babasının Eto'o olduğuna hükmetti.

Samuel Eto'o, aleyhine sunulan delillere katılmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

Anne, hamilelik sırasında Eto'o ile iletişim kurmaya çalıştığını ancak Eto'o'nun telefonlarına veya e-postalarına cevap vermediğini ifade etti.

Süreci yürütmek için genç kadın, Eto'o mahkemenin şartlarını hiçbir zaman karşılamamasına rağmen, yargıcın iddiayı kabul etmesini sağlayan ifadesini destekleyen biyolojik kanıtlar sağladı.

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