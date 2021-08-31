Sanatçı Güvenç Dağüstün'e saldırı: ‘Vurun vurun’ diye bağırdı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kadiköy Belediyesi'nin Özgürlük Parkı'nda düzenlediği etkinliklerde ünlü opera sanatçısı Güvenç Dağüstün sahne aldı. Konserin ardından Dağüstün'e bir saldırı gerçekleştirildi.



Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Güvenç Dağüstün, "Saat 22:50’de konser alanından ayrıldım. Park içerisinde arkadaşımla yürürken karşımdan gelen bir kişi bana yumruk attı ve yere düştüm. Ardından yanındakilere ‘vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar araya girip yardım etti. Öğrendiğim kadarıyla iki kişi de gözcü olarak bekliyormuş" açıklamasında bulundu.

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