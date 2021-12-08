Şeb-i Arus ne anlama geliyor? (Şeb-i Arus ne zaman?)

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Şeb-i Arus, Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir.

Mevlana, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü için "Düğün Gecesi" olarak adlandırır.

Arus kelimesi, Arapçadaki "عروج" (Yükseliş) kelimesinin yerinde kullanılmıştır, yani ölümden sonra ruhun semaya yükselişi anlamına gelmektedir.

“Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Mevlana, ölümü kişinin aslına, Allah’a dönüşü olarak yorumlar.

ŞEB-İ ARUS TÖRENİ NEDİR?



Rumi'nin ölüm yıl dönümlerinde, 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve "Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri" olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır.



2021 YILI ŞEB-İ ARUS TÖRENİ NE ZAMAN?



Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek törenlerle anılacak.

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