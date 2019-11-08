Şef Danilo'nun koçluğunda yarıştılar

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA)’nde gerçekleştirilen Pınar Chef Yarışması ile yaratıcı lezzetleri özgün sunumlarla birleştiren yarışmacıların keyifli mücadelesine ev sahipliği yaptı.

Pınar Labne’nin “Lezzet senden sorulur” sloganından hareketle, sosyal medya kanalından yapılan yarışmayla belirlenen 8 şanslı katılımcı, “Pınar Chef” ünvanına sahip olmak için yarıştı. Her yarışmacıya yeme-içme konusunda uzman bir isim de koçluk yaptı. Şef Danilo Zanna’nın sempatik tavırları ve keyifli sohbetiyle güzel vakit geçiren yarışmacılar, 1 saatte Pınar Labne ve kendi seçtikleri malzemelerle menülerini oluşturdu. Sürenin sonunda hazırlanan makarna, meze ve tiramisunun tadına bakan Danilo Zanna; sunum, tat ve yaratıcılık konusunda en başarılı katılımcıyı belirledi. “Pınar Chef” ünvanının sahibi olan Beyhan Gören, GittiGidiyor’dan 5 bin TL değerindeki mutfak gereçleri hediye çekini kazandı. Pınar Chef Kupası’nı Beyhan Gören’e Danilo Zanna takdim etti. Yarışma sonunda diğer katılımcılara da çeşitli hediyeler verildi.

TATLILARDAN MAKARNALARA YENİ TATLAR

Pınar Chef yarışmasını kazanan Beyhan Gören’e ödülünü Danilo Zanna verdi. (Danilo Zanna - Beyhan Kadayıfçı - Beyhan Gören)

Pınar Labne ile başarılı bir reklam kampanyası yürüten Şef Danilo Zanna, yeni tatlar deneyimlemekten hoşlananlar için Pınar Labne ile birçok tarifin uygulanabileceğini belirtti. Zanna, sandviçten bruschettaya, tatlılardan makarnaya, meze çeşitlerinden salatalara ve çorbaya uzanan geniş bir alanda Pınar Labne’nin ideal kıvamı ve eşsiz lezzetiyle menüyü zenginleştirmenin mümkün olduğunu söyledi.

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