Selami Şahin: Türkçeyi ilkokulda öğrendim

Mısır kökenli bir anneyle Hataylı bir babanın oğlu olarak 15 Ağustos 1948'de dünyaya gelen Selami Şahin, sesinin güzelliğini annesinden, hitabet gücünü ise babasından aldığını belirtiyor. Şahin, “Sesimin güzelliğini annemden, hitabet gücümü babamdan almışım. Annem hiç Türkçe bilmezdi. Ben Türkçeyi ilkokulda öğrendim” dedi.



İlkokulda öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sesinin güzel olduğunu fark eden Şahin, “15 yaşında çalışmak için İstanbul'a geldim ve anneme, babama uzun yıllar para gönderdim. İstanbul'da ilk geldiğim yer Beyoğlu oldu. Şarkıcı olana kadarsa birçok iş yaptım” dedi.



"TAPILACAK KADINSIN ŞARKISINI RAHMETLİ ANNEME YAZDIM”



“Anne ve babama göndereceğim para azalmasın diye yarım ekmekle zeytin yediğim geceyi hiç unutmadım. Onların mezarlarını her ziyaret edişimde ağlıyorum. ‘Tapılacak Kadınsın’ şarkısını rahmetli anneme yazdım, Allah'tan sonra ben ona taptım” diyen Şahin, 1964’te Doğubank'ta bir plakçıda çalışmaya başladığını ve ilk plak teklifini de burada aldığını anlattı.



“NOTAYI KENDİ KENDİME ÖĞRENDİM”



60'lı yıllarda yaptığı ilk plaklarda başka söz ve bestecilerin şarkılarını yorumlayan sanatçı, notayı kendi kendine öğrendiğini itiraf etti.



O Anın Hikayesi’nde paylaştığı ikinci fotoğrafta; Selami Şahin, ilk bestesi "Sen Mevsimler Gibisin"in hikayesini anlattı. 1975'te Altın Kelebek'te "Yılın Şarkısı" ödülünü alan Selami Şahin’in, şarkılarını Zeki Müren'den Sezen Aksu'ya, Bülent Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e birçok sanatçı yorumladı.



“SELAMİ ŞAHİN, MOZART'IN TORUNU MU?”



“Türkiye'de şarkılarımı okumayan neredeyse kalmadı. Gazeteciler şarkılarımı dinleyince ‘Selami Şahin, Mozart'ın torunu mu?’ dediler. Türküden roman havasına, Türk sanat müziğinden batı müziğine her türde beste yaptım” dedi.



Zeki Müren'le tanışma hikayesini de anlatan müzisyen, "Eskimeyen Dost şarkısını Zeki Müren'den ilhamla yazdım. Zeki Müren 30 şarkımı söyledi. 10 albümünün de müzik yönetmenliğini üstlendim” dedi.



Paylaştığı üçüncü fotoğrafta ise 1984’te nişanlandığı eşi Didem Şahin’den bahsetti. Nişan yüzüklerini Zeki Müren’in taktığını belirten sanatçı, “Eşimle oğlumuzun adını ‘Lider’ koymayı düşündük. Zeki Müren de destekledi, ilk oğlumun adı Lider oldu” dedi.