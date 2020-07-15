Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması

Selçuk Yöntem önceki akşam Cihangir’deki Sur Balık’ta 67. yaşını kutladı. Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti ile Okan Bayülgen ve sevgilisi Selin Atasoy davetliler arasındaydı. Sakin gece, oyuncu Tuvana Türkay’ın Instagram paylaşımıyla çalkalandı. Türkay, Selçuk Yöntem ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp altına şu mesajı yazdı:

"TEKRARA DÜŞMELİYİM"



Seninle hayat sınıfında tekrara düşmeyelim. Tekrar okumalıyım kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen. Her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiçbir hissimizin boşluğa düşmediği güzel günlere.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENDİ



33 yıldır emekli balerin Cihan Yöntem ile evli olan Selçuk Yöntem, Tuvana Türkay’ın mesajını Instagram’ın hikaye bölümünde beğendi. Bunun üzerine sosyal medya ‘Aralarında neler oluyor, yoksa kaçamak bir aşk mı?’ iddiasıyla çalkalandı.



"YANLIŞLIK OLMASIN"



Selçuk Yöntem balıkçı çıkışı bu konuyu soran muhabirlere “Hepsi benim kardeşim, bir yanlışlık olmasın” cevabını verdi. Keyfinin kaçtığı belliydi. Hemen ardından Tuvana Türkay o paylaşımı sildi.



SİLMESİNİ RİCA ETTİ



Selçuk Yöntem’in gelen mesaj ve sorulardan çok rahatsız olduğu, Tuvana Türkay’dan bu paylaşımı silmesi yönünde bir ricada bulunduğu konuşuluyor.