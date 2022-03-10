Seldan Bağcan'dan sahne kıyafeti eleştirisi: Bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum

Küçükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolayısıyla Selda Bağcan konseri organize etti. Meslekte 50’nci yılını dolduran Selda Bağcan 8 Mart’ta kapsamındaki konserini Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. ‘Eşitlik Yolunda 50’nci Yıl’ isimli konserde salonu dolduran binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.



“8 MART BENİM İÇİN ÖNEMLİ”



Konser öncesi kuliste açıklamalar yapan usta sanatçı Bağcan, “8 Mart emekçi kadınlar günü çalışma saatlerini 8 saate indirmek için protesto yapıyorlar ve o protestoda iki kadın öldürülüyor. O yüzden önemli bir gün ben zaten 14 Şubat, 23 Nisan gibi özel günleri çok severim. Bu günlerde konser yapmaktan çok haz duyarım. Kadına şiddet ve cinayetler için bir şarkımız var bu konserde söyleyeceğim. Şarkımızın adı ‘yaz gazeteci yaz’ son kısmını güncel olaylara dayanarak değiştiriyorum. Burada da İstanbul Sözleşmesi’nden bahsedeceğim” diye konuştu.



BERGEN İLE HİÇ TANIŞMADIK AMA SESİNİ ÇOK BEĞENİRDİM



Bergen filmini merak ettiğini belirten Bağcan, “Bergen ile hiç tanışmadık ama ben de sesini çok beğenirdim. Ben zaten arabesk söyleyenleri çok beğeniyorum. Bergen filmini çok merak ediyorum. Sinemaya gidemesem bile televizyonlara düştüğünde izlerim. Sinemaya gitme gibi bir lüksüm olmuyor hiç öyle bir vakit yok” ifadelerini kullandı.



HAZAL KAYA’NIN OYUNCULUĞUNU ÇOK BEĞENDİM



Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin birinci bölümünü izlediğini aktaran Bağcan, “Aslında ismi ‘Pera Palas’ta Bir Gece’ olsaydı daha güzel olurdu çok beğendim. Hazal Kaya’nın oyunculuğunu çok beğendim. Beğenmeyen eleştireni de çok ayıpladım. Bir defa olağanüstü bir senaryo içinde Atatürk var ve kurtuluşa giden günler anlatılıyor muhteşem bir senaryosu var” dedi.



"MAYOYLA BENİ ANCAK PLAJDA GÖREBİLİRİSİNİZ”



Ünlü isimlerin sahne kıyafetlerine yönelik de konuşan Bağcan, “Korkunç buluyorum, biz nasıl bu günlere geldik bilemiyorum. Ben geçenlerde ‘son muhafazakârım’ dedim gerçekten öyle sahneye 50 yıldır çıkıyorum. Ben 20 yaşında sahneye çıktım ama öyle giyinmedim. Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Çok da fazla yüklenmek istemiyorum onların tercihi o ama ben bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum. Mayoyla beni ancak plajda görebilirisiniz” diye konuştu.

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