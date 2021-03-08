Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş kimdir? (Dilara Kurtulmuş kaç yaşında ve nereli?)

Selena dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle tanınan ve sonrasında çeşitli dizilerde rol almaya devam eden Dilara Kurtulmuş, bir süredir televizyon ekranlarında görünmüyordu.

Peki, Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş kimdir?

DİLARA KURTULMUŞ KİMDİR?



Dilara Kurtulmuş, 12 Mayıs 1998 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi. 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti. Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamladı.



Çocuk yaşlarda birçok reklam filminde rol aldı. 2002 yılında 'Anne Babamla Evlensene' dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra 'Hayat Bilgisi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Kadının Sessizliği' dizilerinde rol aldı.



2006-2009 yılları arasında yayınlanan 'Selena' dizisinde 'Nazlı' karakterini oynadı ve geniş kitlelerce tanındı. 2009'da 'Nefes' ve 2011'de 'Nuri' adlı projelerde oyuncu olarak yer aldı. Yine 2009 yılında 'Çınar' adlı kısa filmde oynadı.



Lise ve üniversite eğitimi sırasında herhangi bir projede yer almadı.



Sosyal medyada içerik üreten Dilara Kurtulmuş, 'influencer' olarak hayatını sürdürüyor. Video paylaşım sitesi Youtube'da yayınladığı videolar yüz binlerce kez izlendi. Dilara Kurtulmuş, 2021 yılı itibarıyla 23 yaşında ve bekardır. Dilara Kurtulmuş 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve boğa burcudur.



DİLARA KURTULMUŞ DİZİLERİ



Anne Babamla Evlensene 2002



Hayat Bilgisi 2003



Bir Dilim Aşk 2004



Kadının Sessizliği 2005

Selena 2006-2009

Nefes 2009



Çınar 2011