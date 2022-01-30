Serenay Sarıkaya 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı

Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisine ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobiline saldırdığı için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderilen Tayfur D. (26) hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

TAKİBE DEVAM ETTİ



Geçtiğimiz yıl ekim ayında Serenay Sarıkaya’nın danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini basan Tayfur D. gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Sarıkaya’yı takibe devam eden Tayfur D. 20 Ocak’ta bu kez de Etiler’de ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya’nın otomobiline yumruk ve tekmelerle saldıran zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

"PSİKOLOJİMİ ALTÜST ETTİ"



Olayın ardından Serenay Sarıkaya, avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye başvurarak Tayfur Demirtaş hakkında korunma talebinde bulundu. Sarıkaya ifadesinde, “Bu şahsın beni ısrarlı bir şekilde takip etmesi, ölümle tehdit etmesi ve en sonunda ikâmetimin önüne gelip aracıma zarar vermesi can güvenliğim açısından beni çok tedirgin etmektedir. Şüphelinin beni takıntı haline getirdiğini düşünmekteyim. Şüpheli, psikolojimi altüst etti. Canıma kastetmesi düşüncesiyle iş hayatımın durmasına ve dışarı dahi çıkamaz hale gelmeme sebep olan şüpheliden şikâyetçiyim” dedi.



Talebi değerlendiren mahkeme, Tayfur D'nin 2 ay süreyle uzaklaştırma almasına karar verdi.

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