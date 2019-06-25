Son onarak Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle kariyerinde zirve yapan; Enis Arıkan, Ezgi Mola, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar ve İbrahim Selim ile birlikte sahneye çıktığı Alice Müzikali ile geçirdiği yoğun sezonu yeni bitiren Serenay Sarıkaya hakkında çıkan aşk haberlerine isyan etti.

"GEREKENİ YAPMAK ZORUNDAYIM"

3,5 yıl ilişki yaşadığı Kerem Bursin ile ayrılan 27 yaşındaki oyuncu Instagram hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yaptı. Gerekeni yapmak zorunda olduğunu belirten Sarıkaya şunları söyledi:

Seranay Sarıkaya Alice Müzikali'nin sezon sonu oyununa böyle veda etti.

"AYAKLARIMIN ÜZERİNDE SAĞLAK DURMAYA ÇALIŞIYORUM"



"İnanmayacaksınız ama yalnızım ve çooook mutluyum. Siz, hakkımda her gün aslı astarı olmayan, saygısız ve hadsiz haberler uydurmaya devam ederken, ben genç bir kadın olarak yapılan saldırılara rağmen hala ayaklarımın üzerinde sağlam durmaya çalışıyorum. Yok artık ! Bu kadar da değil. Buna kimse inanmaz' derken; siz algı yönetimi ile ismimi karalamaya ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymamaya devam ediyorsunuz. Gelinen nokta inanılır gibi değil.



BUNDAN SONRA DURUŞUM BU YÖNDE



Saygı ve anlayış rica etmiştim sizden. Ancak bunu hala bu zamanda başaramıyorsak ben de gerekeni yapmak, hakkımda çıkan bu gerçek dışı, dayanaksız ve çirkin dedikoduların haberleştirilmesi karşısında hukuksal süreci başlatmak zorundayım. Bundan sonra duruşum bu yöndedir. Bilgilerinize..."