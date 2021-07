Sevda Erginci ile birlikte olan Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu (Yılmaz Kunt kimdir?)

Bir süredir oyuncu Sevda Erginci ile birlikte olan Yılmaz Kunt, bu birlikteliği sırasında Avukat Seray Öztürk'e attığı mesajların ifşa olması ile gündeme geldi.

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la olan mesajlarını Instagram hesabından yayınladı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un Seray Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı görüldü.

ÇİFTE GÖNDERME

Bir süredir Bodrum'da tatilde olan çifte gönderme yaparak Kunt'un kendisine attığı fotoğraf ve video'ları da paylaşan Öztürk, "İyi tatiller" yazdı.

"EVLİLİK YOLUNDAYKEN BENİMLE KONUŞMAN KADINA YÖNELİK BAŞKA ŞİDDET"

Son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini de yayınlayan Seray Öztürk, magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.

Öztürk, "Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun" mesajını da paylaştı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN SİLDİLER



Paylaşımların ardından Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi.

Sevda Erginci

YILMAZ KUNT KİMDİR?

1994 Ankara doğumlu Türk model ve oyuncu olan Yılmaz Kunt, 1.89 boyundadır ve 80 kilodur.

2015 yılında Best Model of Turkey yarışması erkekler kategorisinde birinci seçilerek adını duyurmuştur.

Kunt, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezundur.

ROL ALDIĞI PROJELER

Gülümse Yeter

Bahtiyar Ölmez

Afili Aşk

Kırmızı Oda

Baş Belası

ALDIĞI ÖDÜLLER

2015 Best Model of Turkey Birincilik

2015 Best Model European Union Birincilik

2015 Best Model of the World Birincilik