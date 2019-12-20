Şevval Sam: Herkesten önce ben rap yaptım

Cihangir'deki bir mekanda dostlarına şarkı söyleyen Şevval Sam, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Sam, "Bir rap furyası çıktı ve popun önüne geçti. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"MÜZİK İHTİYAÇLARA BÜRÜNÜYOR"

"Müzik organik bir şey, döneme göre toplumun ihtiyaçlarına bürünüyor. Nasıl 60'lar da birden arabesk patlaması oldu. Sonra Türkçe pop oldu fantezi. Özgün müzik derken bir sürü şeyler. Şimdiki gençlerin kendisini ifade etme tezahürü aslında rap müziğin bu kadar yükselmesi... Bu çocuklar ilerde yaşlandıklarında torunlarına 'Biz gençken rap dinlerdik diyecekler.”

Şevval Sam'ın 2007'de 15 şarkıdan oluşan İstanbul's Secrets albümüne imza atmıştı

"2007'DE ALBÜMÜMDE OKUDUM"



Sözlerine devam eden sanatçı, rap müziği ilk söyleyenlerden biri olduğu açıklayarak, “Rapi herkesten önce söyledim ben. 2007'de yabancı arkadaşlarımla, albümümde okudum tamamen doğaçlama üzerine" dedi.