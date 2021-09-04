Sezercik’e (Sezer İnanoğlu) 3 ay uzaklaştırma

Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nun yasaklı madde kullanarak kendisini taciz ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia eden eski eşi Zeynep Yılmaz, 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

04.09.2021 - 10:57

Sezercik’e (Sezer İnanoğlu) 3 ay uzaklaştırma

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sezer İnanoğlu (Sezercik) kızının velayetini almak istiyor

Sezer İnanoğlu (Sezercik) kızının velayetini almak istiyor

Zeynep Yılmaz, eski eşi Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu’nun uyuşturucu kullanarak kendisini taciz ettiği ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. 3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Yılmaz, daha sonra İnanoğlu’nun başkaları aracılığıyla kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İnanoğlu hakkında zorlama hapsi kararı verilmesini istedi. Ancak mahkeme, delil yetersizliğinden talebi reddetti.

Ada Masalı 12. yeni bölüm fragmanı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...