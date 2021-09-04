Sezercik’e (Sezer İnanoğlu) 3 ay uzaklaştırma

Zeynep Yılmaz, eski eşi Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu’nun uyuşturucu kullanarak kendisini taciz ettiği ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. 3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Yılmaz, daha sonra İnanoğlu’nun başkaları aracılığıyla kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İnanoğlu hakkında zorlama hapsi kararı verilmesini istedi. Ancak mahkeme, delil yetersizliğinden talebi reddetti.

Ada Masalı 12. yeni bölüm fragmanı