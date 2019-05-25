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Sabah gazetesinin haberine göre; Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 4 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Avukatlarına vekaletleri verip karşılıklı dava açan çift, bayram sonrasında boşanıyor.

Karşılıklı açılan boşanma davalarının bayram sonrasında sonuçlanacağı ve çiftin önümüzdeki ay boşanacakları bildirildi.

Akçıl, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 23 Aralık 2018'de evlenme teklifi yaptığı oyuncu Burcu Kıratlı ile geçtiğimiz ocak ayında yine aynı şehirde nikah masasına oturmuştu. Yakın dostlarının katıldığı törende, nikâhı Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan kıymıştı.