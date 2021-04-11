Sinem Kobal: Hediye değil ihtiyaç

Sinem Kobal yakın dostu Burçin Terzioğlu ile önceki gün Etiler’de görüntülendi. Soruları yanıtlayan Kobal, “Lalin’le ilgileniyorum. Onu büyütüyorum. Şu zor günlerde ben Lalin’in tadını çıkarıyorum. Neşe kaynağımız oldu” diye konuştu.



Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Kobal, “Ben kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli. Tecrübesi olan annem, arkadaşım ya da bir bakıcıdan ne kadar destek alabilirsem o kadar rahat oluyor. Bebeğe de daha iyi yansıyor diye düşünüyorum ama bizim şu an keyfimiz yerinde” diye konuştu.



Kobal, “Yeni aracınız hayırlı olsun, hediye mi” sorusunu “Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Hediye değil" diye yanıt verdi.



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